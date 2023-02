Il Miracolo di Maurizio Costanzo di cui nessuno parla (Di martedì 28 febbraio 2023) C’è un Miracolo legato agli ultimi giorni di Maurizio Costanzo di cui, in queste ore di cordoglio, nessuno parla. Il giornalista nelle sue ultime ore ha fatto qualcosa davvero di incredibile. La vita del giornalista è stata analizzata sotto ogni punto di vista nelle ultime ore sia per quanto riguarda la professione che gli angoli del suo vissuto privato. Lo amavano tutti e il motivo è abbastanza facile da capire visto quante persone ha aiutato in carriera. Il Miracolo di Maurizio Costanzo (ANSA) – GranTennisToscana.itCostanzo aveva avuto diversi scambi sulla fede anche con personaggi a lui vicini come Giorgio Assumma, suo avocato ed ex Presidente della Siae. Questi ha svelato che una delle preoccupazioni di Maurizio ... Leggi su grantennistoscana (Di martedì 28 febbraio 2023) C’è unlegato agli ultimi giorni didi cui, in queste ore di cordoglio,. Il giornalista nelle sue ultime ore ha fatto qualcosa davvero di incredibile. La vita del giornalista è stata analizzata sotto ogni punto di vista nelle ultime ore sia per quanto riguarda la professione che gli angoli del suo vissuto privato. Lo amavano tutti e il motivo è abbastanza facile da capire visto quante persone ha aiutato in carriera. Ildi(ANSA) – GranTennisToscana.itaveva avuto diversi scambi sulla fede anche con personaggi a lui vicini come Giorgio Assumma, suo avocato ed ex Presidente della Siae. Questi ha svelato che una delle preoccupazioni di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mia07469022 : RT @Gazzettino: Maurizio Costanzo morto, nel 1993 l'attentato ai Parioli: 20 feriti, ma lui e Maria De Filippi illesi per miracolo https://… - MariaMacca3 : MAURIZIO ???? DA LASSÙ FAI UN MIRACOLO PROTEGGI TUTTI QUESTI IMMIGRATI CHE SONO DIVENTATI CARNE DA MACELLO PER I DEL… - polato_maurizio : RT @zampa_qua: AIUTOO??STRAURGENTISSIMO????????????Maria? 3405071137??SANDRO è rinchiuso in quel box da parecchi annI,da quasi tutta la sua vit… - VIOLA_MARTELLA : RT @Gazzettino: Maurizio Costanzo morto, nel 1993 l'attentato ai Parioli: 20 feriti, ma lui e Maria De Filippi illesi per miracolo https://… - Gazzettino : Maurizio Costanzo morto, nel 1993 l'attentato ai Parioli: 20 feriti, ma lui e Maria De Filippi illesi per miracolo -