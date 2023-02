Il ministro Piantedosi e il naufragio di Cutro: «Chi scappa da una guerra non deve affidarsi agli scafisti. Niente ritardi nei soccorsi» (Di martedì 28 febbraio 2023) Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi parla oggi in un’intervista al Corriere della Sera della tragedia di Cutro. E spiega che «il messaggio deve essere chiaro. Chi scappa da una guerra non deve affidarsi a scafisti senza scrupoli, devono essere politiche responsabili e solidali degli Stati ad offrire la via di uscita al loro dramma». E ricorda che è andato «subito sul luogo della tragedia per testimoniare il cordoglio per le vittime e la vicinanza ai superstiti a nome mio e di tutto il governo. E per questo dico che per occuparci concretamente della disperazione delle persone, e non a chiacchiere ci siamo mossi sin dal nostro insediamento intensificando i corridoi umanitari con numeri (617 persone) che mai si erano registrati in ... Leggi su open.online (Di martedì 28 febbraio 2023) Ildell’Interno Matteoparla oggi in un’intervista al Corriere della Sera della tragedia di. E spiega che «il messaggioessere chiaro. Chida unanonsenza scrupoli, devono essere politiche responsabili e solidali degli Stati ad offrire la via di uscita al loro dramma». E ricorda che è andato «subito sul luogo della tragedia per testimoniare il cordoglio per le vittime e la vicinanza ai superstiti a nome mio e di tutto il governo. E per questo dico che per occuparci concretamente della disperazione delle persone, e non a chiacchiere ci siamo mossi sin dal nostro insediamento intensificando i corridoi umanitari con numeri (617 persone) che mai si erano registrati in ...

