Il Milan è interessato a realizzare uno stadio nell'area Ippodromo (Di martedì 28 febbraio 2023) AGI - "L'opzione principale rimane lo stadio di San Siro con il Milan, pero' oggi, ufficialmente, il Milan ha comunicato che c'è un interesse formale sull'area della Maura". L'ha annunciato l'ad dell'Inter, Alessandro Antonello, a margine di un incontro convocato a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, con il sindaco Giuseppe Sala e il presidente del Milan, Paolo Scaroni. Serviranno "due-tre settimane perché il Milan possa fare le sue analisi sull'area e tornare da noi e dall'amministrazione comunale con una risposta". "Qualora il Milan andasse alla Maura, noi abbiamo un piano B alternativo che è in un'altra area, e non a San Siro". L'ha annunciato l'ad dell'Inter, Alessandro ... Leggi su agi (Di martedì 28 febbraio 2023) AGI - "L'opzione principale rimane lodi San Siro con il, pero' oggi, ufficialmente, ilha comunicato che c'è un interesse formale sull'della Maura". L'ha annunciato l'ad dell'Inter, Alessandro Antoo, a margine di un incontro convocato a Palazzo Marino, sede del Comune dio, con il sindaco Giuseppe Sala e il presidente del, Paolo Scaroni. Serviranno "due-tre settimane perché ilpossa fare le sue analisi sull'e tornare da noi e dall'amministrazione comunale con una risposta". "Qualora ilandasse alla Maura, noi abbiamo un piano B alternativo che è in un'altra, e non a San Siro". L'ha annunciato l'ad dell'Inter, Alessandro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Il Milan è interessato a realizzare uno stadio nell'area Ippodromo - LucarellaAndrea : RT @Spina14_acm: Il progetto di Cardinale si basa su 1. Qualificarsi in Champions in maniera fissa per anni 2. Stadio di proprietà A diffe… - Spina14_acm : Il progetto di Cardinale si basa su 1. Qualificarsi in Champions in maniera fissa per anni 2. Stadio di proprietà… - riccardo4327050 : @VolCasciavit @DanielsH796 @Troves_3 @vanandrix79 @antig9696 Sta di fatto che senza Maldini ora stava al Napoli e d… - VolleyFranco : @TuttoMercatoWeb Conosciamo un cinese interessato si chiama yon go lee ( credo si scriva cosi ) ha delle miniere ,… -