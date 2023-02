Il medico di Osimhen | “Come se fosse finito sotto una pressa Ora ha ancora più fame di vittorie”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 28 febbraio 2023) Victorsi è ripreso dopo il grave infortunio subito allo zigomo, il professor Gianpaolo Tartaro: “Hapiùdi“. Inter-Napoli del 21 novembre del 2021 è stato il giorno del grave infortunio didopo lo scontro con Skriniar. Il giocatore del Napoli ha rischiato addirittura di non giocare più a calcio. “Eraseuna” ha raccontato il professor Gianpaolo Tartaro che ha dovuto inserire sei placche e 18 viti per ricostruire lo zigomo del calciatore, durante un intervento delicatissimo. Ecco la sua intervista a Il Mattino.fu a rischio carriera? “Fu un intervento delicato. Ci aiutò l’esperienza in sala operatoria per evitare di toccare ...