Il Manchester City svela i piani per espandere lo stadio (Di martedì 28 febbraio 2023) Grosse novità in casa Manchester City. Il club controllato dal City Football Group ha svelato ufficialmente i piani per un’espansione dell’Etihad Stadium, con l’obiettivo di creare un’area di intrattenimento e svago disponibile tutto l’anno intorno all’impianto. La novità segue l’annuncio da parte del City di studi di fattibilità per esplorare nuovi sviluppi dello stadio. I L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 28 febbraio 2023) Grosse novità in casa. Il club controllato dalFootball Group hato ufficialmente iper un’espansione dell’Etihad Stadium, con l’obiettivo di creare un’area di intrattenimento e svago disponibile tutto l’anno intorno all’impianto. La novità segue l’annuncio da parte deldi studi di fattibilità per esplorare nuovi sviluppi dello. I L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Aboa_Banku1 : Manchester City and Pep Guadiola are frauds in Europe ?? - sportli26181512 : #Notizie #Stadi Il Manchester City svela i piani per espandere lo stadio: Grosse novità in casa Manchester City. Il… - CalcioFinanza : Il Manchester City svela i piani per espandere lo stadio: nuove strutture per l'intrattenimento e capienza in aumen… - 10gozayas : ?? Manchester City ?? Roma ?? Fiorentina - mpesquet1 : Notizia dell’ultima ora, l’Inter lascerà il Milan nella costruzione dello stadio per associarsi col Manchester city -