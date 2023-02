Il governo ci ha ripensato sui furbetti del RdC? L’abolitio criminis: cos’è e perché viene tirata in ballo dal Pd (Di martedì 28 febbraio 2023) Pasticcio sulla norma di cancellazione RdC, l’intenzione del governo favoreggia i “furbetti”. La mossa per eliminare il Reddito di cittadinanza si trasforma nella salvezza per tanti. Il messaggio di impunibilità libera dalle condanne penali. Non è uno scherzo, purtroppo, i furbetti anziché subire la punizione per percezione indebita del sussidio ai danni dello Stato, rischiano ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Pasticcio sulla norma di cancellazione, l’intenzione delfavoreggia i “”. La mossa per eliminare il Reddito di cittadinanza si trasforma nella salvezza per tanti. Il messaggio di impunibilità libera dalle condanne penali. Non è uno scherzo, purtroppo, ianziché subire la punizione per percezione indebita del sussidio ai danni dello Stato, rischiano ... TAG24.

