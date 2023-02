Il "golpe" del Marocco e l'ombra di Macron: ecco chi minaccia l'Italia (Di martedì 28 febbraio 2023) L'aggressiva attività di lobbying e spionaggio del Marocco di Re Mohammed VI in Europa, sullo sfondo del “Qatargate”, inizia a irritare molti apparati di sicurezza e diplomazie, a partire da quelli francesi. «I servizi segreti marocchini si sono sempre comportati male in Francia. Non hanno alcun pudore», ha dichiarato un agente dell'intelligence francese al settimanale Marianne, che ha appena dedicato un lungo dossier alle manovre oscure di Rabat, pronta a tutto per difendere i suoi interessi, anche ad intercettare l'inquilino dell'Eliseo, Emmanuel Macron. Lo scandalo Pegasus, dal nome del software di spionaggio sviluppato dalla società israliena Nso, attraverso cui il Marocco e altri Paesi hanno spiato varie personalità, sarebbe all'origine, secondo alcuni osservatori, della “rappresaglia francese” contro Rabat andata in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) L'aggressiva attività di lobbying e spionaggio deldi Re Mohammed VI in Europa, sullo sfondo del “Qatargate”, inizia a irritare molti apparati di sicurezza e diplomazie, a partire da quelli francesi. «I servizi segreti marocchini si sono sempre comportati male in Francia. Non hanno alcun pudore», ha dichiarato un agente dell'intelligence francese al settimanale Marianne, che ha appena dedicato un lungo dossier alle manovre oscure di Rabat, pronta a tutto per difendere i suoi interessi, anche ad intercettare l'inquilino dell'Eliseo, Emmanuel. Lo scandalo Pegasus, dal nome del software di spionaggio sviluppato dalla società israliena Nso, attraverso cui ile altri Paesi hanno spiato varie personalità, sarebbe all'origine, secondo alcuni osservatori, della “rappresaglia francese” contro Rabat andata in ...

