Il gol di Karamoh era regolare? Scandalo nel derby (Di martedì 28 febbraio 2023) Si è sbloccato subito il derby con un gol, di Karamoh, che ha generato non poche polemiche; cerchiamo di capire se era regolare. LaPresseIl derby di Torino si è subito incendiato dopo soli due minuti di gioco; al primo affondo dei granata, infatti, è arrivato un calcio d'angolo che ha permesso ai ragazzi di Juric di passare in vantaggio. Sul calcio d'angolo, infatti, il pallone viene preso da Buongiorno e finisce da Karamoh che da due passi infila Szczesny; proteste immediate da parte dei giocatori per una presunta posizione di fuorigioco. Serve, infatti, del tempo per la decisione finale; dopo un consulto con la sala var, però, il gol viene convalidato con il Torino che può festeggiare.

