Il giovane investito dal treno era un writer ucraino | prima di morire aveva disegnato un cuore

(Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ un ragazzodi 24 anni la vittima dell’investimento ferroviario avvenuto oggi intorno alle 13 nel Casertano. Il ragazzo era probabilmente impegnato a fare delle scritte con bombolette spray dalungo un muro adiacente ai binari; a non molta distanza dal ritrovamento del cadavere, sul muro di un pilone c’era il disegno di un, ed è probabile che l’abbia fatto proprio il 24enne. Quel che è ipotizzabile inoltre è che ilindossasse delle cuffiette e fosse di spalle quando è stato travolto da unregionale della linea Napoli-Roma via Cassino. Il corpo del 24enne nell’impatto è stato dilaniato e la Polizia Ferroviaria ha impiegato parecchie ore per identificarlo; ci è riuscita solo grazie al telefono cellulare, attraverso il quale sono stati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Lo stiamo curando con ogni attenzione presso il nostro Cras di Campomorone. Speriamo di poterlo salvare e restituir… - enpaonlus : Giovane lupo investito soccorso sulle alture della provincia di Genova - È con noi nel Cras ENPA di Campomorone. L’… - gramiald : RT @enpaonlus: Giovane lupo investito soccorso sulle alture della provincia di Genova - È con noi nel Cras ENPA di Campomorone. L’impegno d… - massimo4951 : RT @enpaonlus: Lo stiamo curando con ogni attenzione presso il nostro Cras di Campomorone. Speriamo di poterlo salvare e restituire alla li… - Achille03415924 : RT @enpaonlus: Lo stiamo curando con ogni attenzione presso il nostro Cras di Campomorone. Speriamo di poterlo salvare e restituire alla li… -

Dalle prime informazioni raccolte, il corpo delsarebbe stato sbalzato per circa venti ... In corso anche accertamenti per risalire al treno che hal'uomo, il cui cadavere è stato ...L'uomo è riapparso poco dopo mezzogiorno sulla A22, nell'autogrill di Campogalliano Est (in provincia di Modena), dove hadue ragazze di 17 e 28 anni. La piùha ricevuto una ......Redazione Pedonequesta mattina a Genova in Lungobisagno Dalmazia. La vittima è una ragazza travolta da un suv. Sul posto sono stati immediati i soccorsi che hanno trasportato lain ...

Giovane investito in strada in centro a Pomezia Il Caffè.tv

Quel che è ipotizzabile inoltre è che il giovane indossasse delle cuffiette e fosse di spalle quando è stato travolto da un treno regionale della linea Napoli-Roma via Cassino. Il corpo del 24enne ...StampaE’ un ragazzo ucraino di 24 anni la vittima dell’investimento ferroviario avvenuto oggi intorno alle 13 nel Casertano. Il ragazzo era probabilmente impegnato a fare delle scritte con bombolette ...