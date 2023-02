Il giornalista russo Solovyev minaccia l’Italia: «Vediamo se a Milano si ricordano come baciavano le mani dei soldati russi» – Il video (Di martedì 28 febbraio 2023) «Lasciate che tremino i bastardi». Non usa mezzi termini nei confronti degli europei il giornalista dell’emittente russa Rossija 1 Vladimir Solovyev, a cui, a quanto pare, non vanno giù le azioni intraprese dall’Ue per supportare l’Ucraina nel conflitto contro il suo Paese. Nello specifico, il giornalista vicino a Putin, che in Italia possiede quattro ville, se la prende con il nostro Paese: «Vediamo se a Milano si ricordano come baciavano le mani dei soldati russi». Il riferimento è al generale Suvorov, che nel 1799, a capo dell’armata russo-austriaca, liberò Milano dall’occupazione di Napoleone. Per farlo, il generale dovette attraversare le Alpi, e ... Leggi su open.online (Di martedì 28 febbraio 2023) «Lasciate che tremino i bastardi». Non usa mezzi termini nei confronti degli europei ildell’emittente russa Rossija 1 Vladimir, a cui, a quanto pare, non vanno giù le azioni intraprese dall’Ue per supportare l’Ucraina nel conflitto contro il suo Paese. Nello specifico, ilvicino a Putin, che in Italia possiede quattro ville, se la prende con il nostro Paese: «se asiledei». Il riferimento è al generale Suvorov, che nel 1799, a capo dell’armata-austriaca, liberòdall’occupazione di Napoleone. Per farlo, il generale dovette attraversare le Alpi, e ...

