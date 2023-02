Il gender gap resta un problema | lo dice l’ILO – Ascolta

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Uomini e donne hanno le stesse possibilità di trovare lavoro? E guadagnano nello stesso modo? La risposta, in tutti e due i casi, è no. Ilgap nel mercato del lavoro è ancora forte nel nostro Paese. Sia guardando ai livelli di occupazione, sia a quelli dei salari. La conferma arriva dal rapporto ILO che sarà pubblicato. Ne parla Gianni Rosas, direttore Ufficio Ilo per l'Italia e San Marino.