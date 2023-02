Il futuro “elettrico” dell’automotive (Di martedì 28 febbraio 2023) In tempi di caro benzina, rialzo dei prezzi del metano e crisi energetica, senza tralasciare le ben note problematiche legate all’ambiente che stanno diventando sempre più pressanti, l’abbandono della classica auto con motore a combustione interna (benzina, diesel, GPL o metano) è un’opzione sempre più vagliata dagli italiani e dall’UE. Secondo uno studio dell’AGI, l’inizio del 2023 ha segnato un boom di nuove immatricolazioni di vetture elettriche. Parliamo di una crescita del 28% in Europa, trend capeggiato dalla Germania con quasi il 66% di veicoli green. Segue la Francia il cui impegno nei trasporti elettrici sale al 12% quest’anno. Il nostro Paese rimane temporaneamente indietro nelle statistiche senza contare il clamore che ha destato la notizia che l’Italia potrebbe perdere fondi europei destinati proprio all’istallazione di colonnine per la ricarica. La necessità di ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 28 febbraio 2023) In tempi di caro benzina, rialzo dei prezzi del metano e crisi energetica, senza tralasciare le ben note problematiche legate all’ambiente che stanno diventando sempre più pressanti, l’abbandono della classica auto con motore a combustione interna (benzina, diesel, GPL o metano) è un’opzione sempre più vagliata dagli italiani e dall’UE. Secondo uno studio dell’AGI, l’inizio del 2023 ha segnato un boom di nuove immatricolazioni di vetture elettriche. Parliamo di una crescita del 28% in Europa, trend capeggiato dalla Germania con quasi il 66% di veicoli green. Segue la Francia il cui impegno nei trasporti elettrici sale al 12% quest’anno. Il nostro Paese rimane temporaneamente indietro nelle statistiche senza contare il clamore che ha destato la notizia che l’Italia potrebbe perdere fondi europei destinati proprio all’istallazione di colonnine per la ricarica. La necessità di ...

