Il dolore nella camera ardente dei morti per il naufragio (Di martedì 28 febbraio 2023) "KR46M0". La sigla è impressa sulla più piccola delle 65 bare che si trovano al Palamilone. Bare nelle quali riposano i resti dei naufraghi morti domenica sulla spiaggia di Steccato di Cutro. Spiega ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 febbraio 2023) "KR46M0". La sigla è impressa sulla più piccola delle 65 bare che si trovano al Palamilone. Bare nelle quali riposano i resti dei naufraghidomenica sulla spiaggia di Steccato di Cutro. Spiega ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... welikeduel : 'La sofferenza è fatta di lacrime e sussurri, di ultimi respiri e del rantolo di chi muore, di grida di disperazion… - Antonio_Tajani : Con Maurizio Costanzo ci lascia un grande giornalista, una persona colta e per bene che ha raccontato, con capacità… - GrandeFratello : Nella Casa è nata una forte amicizia... parliamo del rapporto tra Andrea ed Antonino: uniti da un grande dolore, di… - iItempodimorire : @nellavitadormo si effettivamente quel soffrire non è poi così male. di certo ti da una sorta di scopo nella vita… - POKI33847251 : RT @DavLucia: #InVersi @PaolaToogoodxme Non rimpiango la mia natura,non rinnego le mie scelte,comunque la si guardi sono stata fortunata… -