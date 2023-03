Il divieto di immatricolare auto non elettriche (Di martedì 28 febbraio 2023) La comunicazione è il sale della vita, saperla fare bene serve a veicolare al meglio i messaggi, ma anche a ottenere esattamente lo scopo che vogliamo. Chi disinforma è prima di tutto un ottimo comunicatore. Oggi vogliamo analizzare con voi un meme che sta circolando molto negli ambienti contrari alla scelta dell’Unione Europea di vietare l’immatricolazione di veicoli non elettrici dopo il 2035. Il meme è questo: Il meme è stato visto circolare su Facebook e su LinkedIn, ma anche su WhatsApp. Per chi non riuscisse a vederlo bene da dispositivo mobile, riporta la frase: In blu i Paesi in cui sarà vietato immatricolare auto a scoppio nel 2035. Ora sì che fermeremo il clima, amici! La scritta è sotto una mappa del mondo in cui in blu sono stati evidenziati i paesi dell’UE e la California. L’immagine, se dovessimo analizzarla come un comune utente che non ... Leggi su butac (Di martedì 28 febbraio 2023) La comunicazione è il sale della vita, saperla fare bene serve a veicolare al meglio i messaggi, ma anche a ottenere esattamente lo scopo che vogliamo. Chi disinforma è prima di tutto un ottimo comunicatore. Oggi vogliamo analizzare con voi un meme che sta circolando molto negli ambienti contrari alla scelta dell’Unione Europea di vietare l’immatricolazione di veicoli non elettrici dopo il 2035. Il meme è questo: Il meme è stato visto circolare su Facebook e su LinkedIn, ma anche su WhatsApp. Per chi non riuscisse a vederlo bene da dispositivo mobile, riporta la frase: In blu i Paesi in cui sarà vietatoa scoppio nel 2035. Ora sì che fermeremo il clima, amici! La scritta è sotto una mappa del mondo in cui in blu sono stati evidenziati i paesi dell’UE e la California. L’immagine, se dovessimo analizzarla come un comune utente che non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Stefano664509 : RT @tequi3: @fdragoni C'è una quinta categoria, quelli come te. Che scrivono l'obbligo di auto elettrica dal 2035 nonostante sia una balla… - zanza_tigre : RT @tequi3: @fdragoni C'è una quinta categoria, quelli come te. Che scrivono l'obbligo di auto elettrica dal 2035 nonostante sia una balla… - tequi3 : @fdragoni C'è una quinta categoria, quelli come te. Che scrivono l'obbligo di auto elettrica dal 2035 nonostante si… - rossi_anton78 : RT @stop_fake_news_: #Clima #Crisienergetica Il divieto di immatricolare auto non elettriche: La comunicazione è il sale della vita, saperl… - CambiamentoDel : RT @stop_fake_news_: #Clima #Crisienergetica Il divieto di immatricolare auto non elettriche: La comunicazione è il sale della vita, saperl… -