Il direttore Vecchi presenta l'evento "Cultura Capitale" ai microfoni di RTL 102.5 (Di martedì 28 febbraio 2023) “Cultura Capitale” è il convegno de Il Tempo, per il ciclo “Roma Locomotiva d'Italia”, per scoprire l'enorme potenziale Culturale della Città Eterna. Dal valore dei monumenti e dei beni Culturali a quello dei musei, dell'arte sino al ruolo di primo piano del cinema. Un momento di riflessione con il direttore Davide Vecchi, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il presidente del MAXXI Alessandro Giuli, l'ad di Cinecittà Nicola Maccanico, il direttore Villa Adriana e Villa d'Este Andrea Bruciati e il responsabile Advertising, Brand Image e TernaCult di Terna Michele Guadenzi. Al centro del dibattito lo sviluppo Culturale della Capitale e le sue risorse. Leggi su iltempo (Di martedì 28 febbraio 2023) “” è il convegno de Il Tempo, per il ciclo “Roma Locomotiva d'Italia”, per scoprire l'enorme potenzialele della Città Eterna. Dal valore dei monumenti e dei benili a quello dei musei, dell'arte sino al ruolo di primo piano del cinema. Un momento di riflessione con ilDavide, il ministro dellaGennaro Sangiuliano, il presidente del MAXXI Alessandro Giuli, l'ad di Cinecittà Nicola Maccanico, ilVilla Adriana e Villa d'Este Andrea Bruciati e il responsabile Advertising, Brand Image e TernaCult di Terna Michele Guadenzi. Al centro del dibattito lo sviluppole dellae le sue risorse.

