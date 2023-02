(Di martedì 28 febbraio 2023) “Se ci sono state lacune nella catena di comando per un soccorso tempestivo a Crotone, noi lo dobbiamo sapere, ministro", tuona in Commissione il senatore meloniano. Minuti di panico nel gruppo di Fdi, si sfiora l'incidente diplomatico, poi il capogruppo alla camera Foti ci mette una pezza

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimonaMalpezzi : Lo avevamo già annunciato, comunicato a FdI e lo ribadiamo oggi: non parteciperemo a nessuna seduta di aula o commi… - ultimora_pol : Nota senatori #M5S: 'Se oggi pomeriggio a seguire i lavori del Senato ci sarà il sottosegretario #Delmastro, noi ab… - enricomontibell : RT @HuffPostItalia: Il Delmastro del giorno. Balboni vuole attaccare la sinistra ma attacca Piantedosi - HuffPostItalia : Il Delmastro del giorno. Balboni vuole attaccare la sinistra ma attacca Piantedosi - redblack1980 : RT @luigi6517: Il Pd dal 24 settembre ha chiesto le dimissioni di 7 ministri e sottosegretari del governo! NORDIO PIANTEDOSI TAJANI VALDITA… -

...Giovanni Donzelli è stato sentito ieri come testimone nell'inchiesta in cui è indagato per rivelazionesegreto d'ufficio il collega di partito e sottosegretario alla giustizia Andrea. ...Nell'inchiesta è iscritto sul registro degli indagati il sottosegretario alla Giustizia Andreaaccusato di rivelazione e utilizzazionesegreto d'ufficio.è stato ascoltato dai ...... Andrea, per rivelazionesegreto d'ufficio. I difensori dell'esponente di Fdi, ascoltato per circa due ore la scorsa settimana, hanno depositato a piazzale Clodio una memoria. L'...

Il Delmastro del giorno. Balboni vuole attaccare la sinistra ma attacca Piantedosi L'HuffPost

“Se ci sono state lacune nella catena di comando per un soccorso tempestivo a Crotone, noi lo dobbiamo sapere, ministro", tuona in Commissione il ...L'atto istruttorio, a quanto si apprende, si è svolto ieri negli uffici di Piazzale Clodio. Il fascicolo, partito da un esposto del deputato Angelo Bonelli, ...