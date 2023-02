Il decimo municipio si mobilita per aiutare i terremotati di Siria e Turchia: raccolte centinaia di donazioni (Di martedì 28 febbraio 2023) Ostia – Non si è fatta attendere la risposta dei cittadini del decimo municipio all’appello lanciato dalla Protezione civile The Angels di Acilia, che nei giorni scorsi ha raccolto, in collaborazione con i supermercati Todis della zona, beni di prima necessità per le persone colpite dal terremoto in Turchia e Siria (leggi qui). Fosse anche solo con un barattolo o un pacco di biscotti, in tantissimi, raccontano i volontari, hanno voluto dare il loro contributo: persino le famiglie italiane in difficoltà. “Dalla pasta al latte per i neonati, in questi giorni abbiamo raccolto di tutto e di più – spiegano gli “Angels” -. Migliaia di generi di prima necessità che serviranno ad alleviare le sofferenze di chi è stato colpito dal sisma e non ha più un tetto sopra la testa. Ringraziamo tutto il decimo ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 febbraio 2023) Ostia – Non si è fatta attendere la risposta dei cittadini delall’appello lanciato dalla Protezione civile The Angels di Acilia, che nei giorni scorsi ha raccolto, in collaborazione con i supermercati Todis della zona, beni di prima necessità per le persone colpite dal terremoto in(leggi qui). Fosse anche solo con un barattolo o un pacco di biscotti, in tantissimi, raccontano i volontari, hanno voluto dare il loro contributo: persino le famiglie italiane in difficoltà. “Dalla pasta al latte per i neonati, in questi giorni abbiamo raccolto di tutto e di più – spiegano gli “Angels” -. Migliaia di generi di prima necessità che serviranno ad alleviare le sofferenze di chi è stato colpito dal sisma e non ha più un tetto sopra la testa. Ringraziamo tutto il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Il decimo municipio si mobilita per aiutare i terremotati di Siria e Turchia: raccolte centinaia di donazioni https://… - angelo_perfetti : Il decimo municipio si mobilita per aiutare i terremotati di Siria e Turchia: raccolte centinaia di donazioni… - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Terremoto in Siria e Turchia, al via la raccolta solidale nel decimo municipio: come donare - angelo_perfetti : Terremoto in Siria e Turchia, al via la raccolta solidale nel decimo municipio: come donare -