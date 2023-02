Il concerto per l’incoronazione di Carlo sempre più a rischio: tanti i rifiuti dalle star (Di martedì 28 febbraio 2023) Il concerto che si terrà in occasione dell’incoronazione di re Carlo e di Camilla sta suscitando preoccupazione tra gli organizzatori. Il Re in persona ha voluto questo evento che, nella sua idea, avrebbe dovuto raccogliere i maggiori esponenti della musica britannica, con un intento patriottico. Diverse celebrità, però, hanno snobbato gli inviti ad esibirsi, suscitando preoccupazione nello staff. Oltre ad Adele ed Ed Sheeran, che hanno rifiutato l’invito per motivi differenti, anche altri importanti cantanti inglesi non saranno sul palco per esibirsi. Alla lista di coloro che hanno rifiutato si aggiungono i nomi di Elton John ed Harry Styles, dopo quello corale delle Spice Girls. Il famoso concerto che concluderebbe il giorno dell’incoronazione – il 6 maggio – nel ... Leggi su velvetmag (Di martedì 28 febbraio 2023) Ilche si terrà in occasione deldi ree di Camilla sta suscitando preoccupazione tra gli organizzatori. Il Re in persona ha voluto questo evento che, nella sua idea, avrebbe dovuto raccogliere i maggiori esponenti della musica britannica, con un intento patriottico. Diverse celebrità, però, hanno snobbato gli inviti ad esibirsi, suscitando preoccupazione nello staff. Oltre ad Adele ed Ed Sheeran, che hanno rifiutato l’invito per motivi differenti, anche altri imporcaninglesi non saranno sul palco per esibirsi. Alla lista di coloro che hanno rifiutato si aggiungono i nomi di Elton John ed Harry Styles, dopo quello corale delle Spice Girls. Il famosoche concluderebbe il giorno del– il 6 maggio – nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teatrolafenice : Un momento musicale dal Concerto per pianoforte e Orchestra di Mozart, K. 466 che Davide Ranaldi sta interpretando… - teatrolafenice : Un altro istante per voi di musica dal concerto in corso: il 'Sanctus' dal 'Requiem' di Fauré. Sul podio dei nostri… - MarcoFattorini : Oggi allo stadio Luzhniki di Mosca si sono radunati dipendenti statali e studenti muniti di bandiere russe, in camb… - sevenseasmarina : RT @RisatoNicola: Il comune di #Francoforte ha annullato il concerto di #RogerWaters previsto per il 28 maggio perché considerato [da chi?]… - alicezanchetto : @_sticazzi___ no voglio andare il concerto per hobby ma secondo te -