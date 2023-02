Il Comune di Salerno ricorda le vittime del Covid (Di martedì 28 febbraio 2023) A tre anni dall’inizio della pandemia da Coronavirus, il Comune di Salerno, per ricordare le vittime del Covid, ha apposto una targa e piantato un ulivo donato da Coldiretti, presso il Giardino dei Giusti nel piazzale dell’Istituto Barra. Di seguito le parole del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli: “A tre anni dall’inizio della tragedia della pandemia, abbiamo apposto una targa e piantato un ulivo donato da Coldiretti, presso il Giardino dei Giusti nel piazzale dell’Istituto Barra, per ricordare le vittime del Covid. Lo abbiamo fatto accogliendo l’invito della signora Caterina Fimiani-Andreozzi, che ha perso il marito a soli 57 anni proprio a causa della malattia. È stato un commovente momento di cordoglio e riflessione ed ... Leggi su zon (Di martedì 28 febbraio 2023) A tre anni dall’inizio della pandemia da Coronavirus, ildi, perre ledel, ha apposto una targa e piantato un ulivo donato da Coldiretti, presso il Giardino dei Giusti nel piazzale dell’Istituto Barra. Di seguito le parole del Sindaco diVincenzo Napoli: “A tre anni dall’inizio della tragedia della pandemia, abbiamo apposto una targa e piantato un ulivo donato da Coldiretti, presso il Giardino dei Giusti nel piazzale dell’Istituto Barra, perre ledel. Lo abbiamo fatto accogliendo l’invito della signora Caterina Fimiani-Andreozzi, che ha perso il marito a soli 57 anni proprio a causa della malattia. È stato un commovente momento di cordoglio e riflessione ed ...

