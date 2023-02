Il club peggio gestito d’Inghilterra? (Di martedì 28 febbraio 2023) Il 25 gennaio il Tottenham annuncia l’acquisto di Arnaut Danjuma dal Villarreal. Poche ore dopo, nella sua prima intervista con la nuova maglia, l’olandese dice: «appena si è presentata l’occasione non ci ho pensato due volte». Non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che poco meno di una settimana prima Arnaut Danjuma si trovava al campo d’allenamento dell’Everton, in attesa di firmare il suo nuovo contratto, avendo già superato le visite mediche, conosciuto la dirigenza e addirittura ricevuto il materiale da allenamento del club. Ad aver fatto cambiare idea a Danjuma pare sia stato il licenziamento di Frank Lampard, avvenuto il giorno dopo la sua visita a Halewood a causa di una sconfitta con il West Ham. Il mancato arrivo dell’olandese è stata la ciliegina sulla torta di tre settimane a dir poco tremende per l’Everton in cui era successo di tutto. Prima della ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 28 febbraio 2023) Il 25 gennaio il Tottenham annuncia l’acquisto di Arnaut Danjuma dal Villarreal. Poche ore dopo, nella sua prima intervista con la nuova maglia, l’olandese dice: «appena si è presentata l’occasione non ci ho pensato due volte». Non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che poco meno di una settimana prima Arnaut Danjuma si trovava al campo d’allenamento dell’Everton, in attesa di firmare il suo nuovo contratto, avendo già superato le visite mediche, conosciuto la dirigenza e addirittura ricevuto il materiale da allenamento del. Ad aver fatto cambiare idea a Danjuma pare sia stato il licenziamento di Frank Lampard, avvenuto il giorno dopo la sua visita a Halewood a causa di una sconfitta con il West Ham. Il mancato arrivo dell’olandese è stata la ciliegina sulla torta di tre settimane a dir poco tremende per l’Everton in cui era successo di tutto. Prima della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alice_ledda_ : @Riccard610 Dai, dai!!! All'inizio fa un po' impressione, poi... Che ci vuoi fare? L'alternativa (entrare nel club… - ReadyPlayer1___ : RT @_ElPrincipe22: L’Inter è l’unico club in Europa con le quote in pegno a un fondo di strozzini americani, solo la Sampdoria è messa pegg… - SampNews24 : La #Sampdoria segna poco con #Stankovic: solo un club ha fatto peggio in Europa - c_carlyalberti : RT @_ElPrincipe22: L’Inter è l’unico club in Europa con le quote in pegno a un fondo di strozzini americani, solo la Sampdoria è messa pegg… - Wefloo18 : @diohakane Per me anche peggio: vista la poca rilevanza storica che ha il loro club, ora sono diventati tutti delle… -