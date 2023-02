Il ciclista Tiberi spara e uccide il gatto del ministro di San Marino | multa di 4mila | rischia la revoca della residenza

(Di martedì 28 febbraio 2023) Il 21enne AntonioprofessionistaTrek-Segafredo, è stato condannato a pagareeuro diper averto alla testa a unper strada,ndolo. L’episodio è avvenuto lo scorso 21 giugno a San, doverisiede dal marzo 2022. La vittima però non era unqualunque, bensì l’animale di compagnia dell’attualedel Turismo e delle Poste Federico Pedini Amati, già Capitano Reggente (ovvero Capo di Stato)piccola Repubblica. Che ora al CorriereSera dice: “Ho apprezzato che il ragazzo abbia ammesso il fatto, detto questo non abbiamo bisogno di dare laa ...

Spari dalla finiestra - Antonio, 21enne nato a Frosinone eprofessionista della Trek Segafredo, rischia ora di pagare a caro prezzo la sua 'esercitazione' con la carabina ad aria compressa. Perché oltre alla multa, ...L'inchiesta penale si è quindi conclusa con una condanna a 4mila euro di multa per ilitaliano. Apoteva andare peggio: in Italia il 21enne rischiava di finire in carcere da 4 mesi a ...SAN MARINO - Un gesto inqualificabile ha macchiato negli ultimi giorni ilprofessionista Antonio, già bronzo agli europei 2018 e campione del mondo nella crono juniores del 2019. L'atleta - residente a San Marino - ha ucciso con una carabina il gatto del ...

A San Marino il ciclista professionista Antonio Tiberi è stato condannato a pagare una multa da 4mila euro per aver ucciso un gatto. La vicenda risale al 21 giugno: il 21enne, bronzo agli Europei del ...Dopo il gesto inqualificabile, ha ammesso le sue responsabilità davanti al giudice di San Marino: ma ora rischia di essere allontanato dal piccolo Stato ...