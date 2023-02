Il chirurgo di Osimhen: «C’è mancato poco che perdesse la vista» (Di martedì 28 febbraio 2023) Il dottor Gianpaolo Tartaro, chirurgo plastico che operò Osimhen quasi due anni fa, dopo lo scontro con Skriniar, è intervenuto a Radio Crc per parlare dell’operazione e dei rischi che ci furono sull’operazione. Di seguito le parole del chirurgo di Osimhen: «Ci sono due rischi che abbiamo corso, il primo lo ha corso lui fratturandosi. Il pavimento orbitario si è fermato giusto in tempo così non ha perso la vista. Il pavimento orbitale poteva avere anche dei problemi, se non si fosse ingranata da sola, ma dei fattori ci hanno aiutato e l’occhio è rientrato nella sua sede per fortuna». Il chirurgo, ricordando l’operazione con le 18 viti che ancora sono presenti e che si possono togliere in qualsiasi momento se è lo stesso giocatore a richiederlo, ha aggiunto: «La prima domanda che mi ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 febbraio 2023) Il dottor Gianpaolo Tartaro,plastico che operòquasi due anni fa, dopo lo scontro con Skriniar, è intervenuto a Radio Crc per parlare dell’operazione e dei rischi che ci furono sull’operazione. Di seguito le parole deldi: «Ci sono due rischi che abbiamo corso, il primo lo ha corso lui fratturandosi. Il pavimento orbitario si è fermato giusto in tempo così non ha perso la. Il pavimento orbitale poteva avere anche dei problemi, se non si fosse ingranata da sola, ma dei fattori ci hanno aiutato e l’occhio è rientrato nella sua sede per fortuna». Il, ricordando l’operazione con le 18 viti che ancora sono presenti e che si possono togliere in qualsiasi momento se è lo stesso giocatore a richiederlo, ha aggiunto: «La prima domanda che mi ...

