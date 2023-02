Il cervello ha davvero un sesso? Abbiamo cercato la risposta (Di martedì 28 febbraio 2023) Come nasce l’identità sessuale? Il cervello ha davvero un sesso, biologicamente parlando, o si tratta di fattori culturali, ormonali, ambientali? Abbiamo cercato di rispondere a queste domande con l’aiuto della neuroscienziata Michela Matteoli, ospite del Festival cervello&Cinema – Scherzi della Mente, in programma all’Anteo – Palazzo del Cinema a Milano dal 27 febbraio al 5 marzo Leggi su vanityfair (Di martedì 28 febbraio 2023) Come nasce l’identità sessuale? Ilhaun, biologicamente parlando, o si tratta di fattori culturali, ormonali, ambientali?di rispondere a queste domande con l’aiuto della neuroscienziata Michela Matteoli, ospite del Festival&Cinema – Scherzi della Mente, in programma all’Anteo – Palazzo del Cinema a Milano dal 27 febbraio al 5 marzo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LeonardoGnnr : @vfeltri Mastro Putin vi ha mangiato il cervello, ormai sembra che facciate la gara a chi è più disumano, più sadom… - faaabbbio : la donna ha un ormone che le fa abbellire, nel cervello, tutte le cose brutte del compagno. quando poi lei lo lasc… - rosyggero : chi si lamenta è davvero senza cuore e cervello - pasquino2000 : @0Vivere Cara testa di cazzo, allora spiegami cosa ne verrebbe in tasca al sottoscritto o a milioni di italiani con… - fiorhelIa : caramella tonda al miele con cardigan pastelloso nuvoletta is not my usual taste in men quindi davvero c'è qualcosa… -