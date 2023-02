Il carico mentale colpisce più donne che uomini. E tu, sai riconoscere i sintomi? (Di martedì 28 febbraio 2023) In inglese lo chiamano mental load, ovvero carico mentale. Si verifica quando il flusso di pensieri legato ai diversi aspetti della quotidianità e alla loro organizzazione affolla la mente pressoché ininterrottamente e con prepotenza. Nella maggior parte dei casi, questo sovraccarico psicologico colpisce le donne. Anzi, il termine stesso è stato cucito proprio “sulle” donne, per accendere l’attenzione su una problematica che affligge principalmente l’universo femminile. carico mentale: cos’è e come nasce il termine? Il termine carico mentale viene introdotto per la prima volta nel 1984 dalla sociologa Monique Haicault e racchiude in sé il peso di quell’invisibile fardello che deriva dal destreggiarsi tra la vita, ... Leggi su fmag (Di martedì 28 febbraio 2023) In inglese lo chiamano mental load, ovvero. Si verifica quando il flusso di pensieri legato ai diversi aspetti della quotidianità e alla loro organizzazione affolla la mente pressoché ininterrottamente e con prepotenza. Nella maggior parte dei casi, questo sovracpsicologicole. Anzi, il termine stesso è stato cucito proprio “sulle”, per accendere l’attenzione su una problematica che affligge principalmente l’universo femminile.: cos’è e come nasce il termine? Il termineviene introdotto per la prima volta nel 1984 dalla sociologa Monique Haicault e racchiude in sé il peso di quell’invisibile fardello che deriva dal destreggiarsi tra la vita, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... doli_osio : @ChiodiDonatella Due Matteo sono di una povertà mentale infinita il grosso problema è che sono a carico dei contrib… - 21MillionClub_ : Ma è una mia disfunzione mentale oppure capita anche ad altri che ogni volta che hai una mano/braccio pieno di roba… - Bonvivre2 : Carico mentale: quel peso invisibile che grava sulle donne - paolozzipero : Comunque farmi sta settimana praticamente assente da twitter devo dire che ha giovato alla mia salute mentale Sono carico per ricominciare - juliennewho : in questa casa sono quella che si prende carico, a volte anche soltanto mentale, pure di cose che non mi riguardano… -