Il Canada mette al bando TikTok su telefonini governativi (Di martedì 28 febbraio 2023) A partire da domani, 28 febbraio, in Canada TikTok sarà vietato su tutti i dispositivi mobili del governo. La decisione arriva dopo che gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno intrapreso azioni simili a causa di presunte vulnerabilità nell'applicazione che potrebbero potenzialmente esporre gli utenti ad attacchi informatici. TikTok, il Canada vieta l'app sui dispositivi ... TAG24.

