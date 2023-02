(Di martedì 28 febbraio 2023) IlKSA(HJKSA) hanno annunciato unache mira a esplorare nuove opportunità sportive e commerciali in Arabiaed a implementare nel territorio la metodologia di allenamento del club portoghese, nota in tutto il mondo. La joint venture, denominata “Making Saudi Heroes”, vedrà la creazione di un comitato L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioFinanza : Il Benfica punta sull’Arabia Saudita: partnership con Heights & Jewels KSA Group per esplorare opportunità sportive… - noelgomes45 : RT @Sms_Ita: Il @SLBenfica punta sulla holding saudita Heights & Jewels KSA Group HJKSA per trovare opportunità commerciali in Arabia Saudi… - Sms_Ita : Il @SLBenfica punta sulla holding saudita Heights & Jewels KSA Group HJKSA per trovare opportunità commerciali in A… - PassioneJuve : @Enricicca “Miretti soule e iling giocano spesso” Non puoi aver seriamente detto una boiata del genere ti prego, mi… - Ceraunavolta6 : @Edorsi53 @HollandGaeth Un calciatore di classe sopraffina. Sapeva fare tutto, anche la punta come nella finale con… -

Sono queste le statistiche attuali di Kenan Yildiz , secondatedesca - ma di origine turca - ... già nello scorso mercato di gennaio, era stato fortemente cercato daldi Riger Schmidt. ...... quindi ancora non si può dire se resterà o meno al Porto, il quale peròmolto su Conceicao per contrastare quello che adesso è un dominio da parte del. A Conceicao piace molto il ...Florentinosulla Superlega per far sì che Real Madrid - Liverpool sia evento ordinario (anche ... Anche Darwin Nunez non è nelle migliori condizioni per un problema alla spalla, ma l'ex...

Benfica: joint venture per entrare nel mercato dell'Arabia Saudita Social Media Soccer

A dirigere le manovre offensive dovrebbe spettare a Rafa Silva e Aursnes, che cercheranno spesso le imbucate dell’unica punta Goncalo Ramos. Mihailo Ristic sarà indisponibile per il Benfica, che si ...Il pronostico della partita in programma lunedì 20 febbraio tra Benfica e Boavista, valida per l'appuntamento della Primeira Liga ...