Il 4 marzo a Firenze torna la corsa 'Rosamimosa' (Di martedì 28 febbraio 2023) L'ormai storica manifestazione è organizzata dal gruppo sportivo Le Torri Podismo con Prosport, Uisp, Artemisia Centro AntiViolenza e Quartiere 4 Leggi su lanazione (Di martedì 28 febbraio 2023) L'ormai storica manifestazione è organizzata dal gruppo sportivo Le Torri Podismo con Prosport, Uisp, Artemisia Centro AntiViolenza e Quartiere 4

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fabriziogorell1 : RT @cgiltoscana: Sabato 4 marzo a Firenze manifestazione a difesa di #scuola, #Costituzione, #antifascismo: appuntamento alle 14 in piazza… - MarinaM69041889 : RT @CesareMinghini: In tanti andiamo a Firenze sabato 4 marzo prossimo l'alternativa al governo di destra deve ripartire dal basso. https:/… - Arturo_Scotto : RT @CesareMinghini: In tanti andiamo a Firenze sabato 4 marzo prossimo l'alternativa al governo di destra deve ripartire dal basso. https:/… - dfoPPUkVk7aLQMO : RT @intoscana: Il 5 marzo torna la Domenica Metropolitana, il giorno in cui tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze potranno… - Lgiova66 : RT @CesareMinghini: In tanti andiamo a Firenze sabato 4 marzo prossimo l'alternativa al governo di destra deve ripartire dal basso. https:/… -