I Venerdì del Libro | la missione per la lettura a Casalnuovo

"Lavorare per la cultura è faticoso, ma le soddisfazioni morali che si raccolgono non hanno eguali". Questo è il parere di Annamaria Pianese, presidente dell'associazione culturale I Colori della Poesia, che da anni si occupa di sostenere la lettura dentro e fuori le scuole, siglando protocolli d'intesa con i Comuni, gli Istituti scolastici e le librerie del territorio, registrando un continuo e crescente successo anche nelle aree più ostiche. Ed è proprio questa difficoltà che l'associazione ha voluto superare impegnandosi con l'evento istituzionale del Comune di Casalnuovo di Napoli: "Il Venerdì del Libro", ideato e sostenuto dalla lungimiranza del Sindaco Massimo Pelliccia, degli assessori Simona Visone e Katia Iorio da sempre impegnati sul territorio per offrire alla cittadinanza le migliori opportunità

