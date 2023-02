I quartieri più cari d’Italia, ecco dove le case costano di più (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Dal Quadrilatero della Moda a Crocetta, Milano domina la classifica dei quartieri più cari d’Italia, stilata da Immobiliare.it, prendendo in esame le dodici principali città italiane. Al primo posto c’è il centro storico del capoluogo lombardo, che comprende Brera, zona Duomo, via Manzoni e via Montenapoleone, dove i prezzi superano i 9.000 euro al metro quadro (9.366 euro/mq). Milanese anche il secondo quartiere più caro d’Italia, quello di Garibaldi-Moscova: lì, per comprare casa, sono necessari 8.500 euro/mq di media. Segue in terza posizione il perimetro compreso tra Arco della Pace e Pagano, sempre nel capoluogo lombardo, dove le case si vendono a poco meno di 8.000 euro al metro quadro, 7.903 in media. Quotazione simile (7.763 euro/mq) per il ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Dal Quadrilatero della Moda a Crocetta, Milano domina la classifica deipiù, stilata da Immobiliare.it, prendendo in esame le dodici principali città italiane. Al primo posto c’è il centro storico del capoluogo lombardo, che comprende Brera, zona Duomo, via Manzoni e via Montenapoleone,i prezzi superano i 9.000 euro al metro quadro (9.366 euro/mq). Milanese anche il secondo quartiere più caro, quello di Garibaldi-Moscova: lì, per comprare casa, sono necessari 8.500 euro/mq di media. Segue in terza posizione il perimetro compreso tra Arco della Pace e Pagano, sempre nel capoluogo lombardo,lesi vendono a poco meno di 8.000 euro al metro quadro, 7.903 in media. Quotazione simile (7.763 euro/mq) per il ...

