I pagamenti digitali accelerano | 6 italiani su 10 preferiscono il cashless

Pagamenti digitali, il portafoglio degli italiani è sempre più elettronico Il portafoglio è sempre più digitale anche in Italia . Secondo il recente studio "Digital Payment" di Statista entro i prossimi 4 anni in Italia si assisterà a una crescita nei pagamenti digitali nel commercio online del 72%, superando un valore complessivo di 115 miliardi di euro rispetto ai 67 miliardi del 2022. Una trasformazione che sta coinvolgendo anche i pagamenti nei ... CBI: nel 2022 i pagamenti digitali italiani in crescita del 70% , la società che sviluppa in ecosistema, per banche e fintech, infrastrutture e servizi innovativi in ambito pagamenti digitali e open banking e open finance, che sono poi offerti alla clientela ... Il portafoglio è sempre più digitale anche in Italia . Secondo il recente studio "Digital Payment" di Statista entro i prossimi 4 anni in Italia si assisterà a una crescita nei pagamenti digitali nel commercio online del 72%, superando un valore complessivo di 115 miliardi di euro rispetto ai 67 miliardi del 2022. Una trasformazione che sta coinvolgendo anche i pagamenti nei ... Pagamenti digitali, ecosistemi evoluti carta vincente per le pmi CorCom Gli assegni bancari vanno in pensione, Intesa ha iniziato a rottamarli Gli assegni bancari vanno in pensione. "Colpa" dei pagamenti digitali, delle app per pagare e dell'home banking: il caro vecchio libretto ormai è desueto e la maggior parte dei clienti non lo sceglie ...