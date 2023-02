(Di martedì 28 febbraio 2023) Subisce l' amputazione dellee delleper un, ma si scopre che laera errata. Anna Leonori, di Terni, ha scoperto solo dopo l'amputazione che in realtà ilnon c'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsalute : I medici amputano braccia e gambe per un tumore, ma la diagnosi era sbagliata - TuttoQuaNews : RT @leggoit: I medici amputano braccia e gambe per un tumore, ma la diagnosi era sbagliata: Bebe Vio le dona le sue protesi - leggoit : I medici amputano braccia e gambe per un tumore, ma la diagnosi era sbagliata: Bebe Vio le dona le sue protesi - ADA79991318 : RT @incorreggibile: Terni, le amputano braccia e gambe per conseguenze di un tumore ma la diagnosi era sbagliata Per me i medici ( tranne… - Ameridiem : Ancora diagnosi sbagliate! Ma dove prendono la laurea questi medici! ????Terni, le amputano braccia e gambe per le co… -

Subisce l' amputazione delle gambe e delle braccia per un tumore , ma si scopre che la diagnosi era errata. Anna Leonori, di Terni, ha scoperto solo dopo l'amputazione che in realtà il tumore non c'...Un drammatico errore sanitario ha sconvolto la vita della 46enne Anna Leonori , alla quale era stato erroneamente diagnosticato un tumore che ha portato iad amputarle gambe e braccia . La donna, dopo quasi dieci anni di calvario, oggi è pronta ad affrontare il processo con l'aiuto sempre presente della campionessa paralimpica Bebe Vio. Tumore ...Non aveva ancora compiuto un anno di vita quando iglientrambi i piedi per una emimelia fibulare. Non si era dato per vinto. Aveva trasformato un handicap in una nuova opportunità. ...

I medici amputano braccia e gambe per un tumore, ma la diagnosi era sbagliata: Bebe Vio le dona le sue protesi leggo.it

Anna Leonori è la donna di Terni che ha subito l’amputazione di gambe e braccia per un’infezione legata ad un tumore che non c’era. Da un anno, grazie ai consigli della… Leggi ...Subisce l'amputazione delle gambe e delle braccia per un tumore, ma si scopre che la diagnosi era errata. Anna Leonori, di Terni, ha scoperto solo dopo l'amputazione che ...