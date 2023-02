I Gintonic una montatura? Il commento di Patrizia Rossetti su Ginevra e Antonino (Di martedì 28 febbraio 2023) Quando Antonino Spinalbese è stato eliminato dal Grande Fratello Vip 7 lo scorso giovedì, il pubblico ha assistito ad un lungo bacio tra lui e Ginevra Lamborghini. Una grande gioia per i fan della ship dei Gintonic che attendevano questo risvolto ormai da mesi. Durante la puntata di ieri, lunedì 27 febbraio 2023, la cantante non era presente perché è influenzata ma Antonino ha spiegato di non averla più rivista dopo quel bacio. A questo ritorno di fiamma dobbiamo crederci o no? Patrizia Rossetti ha deciso di dire la sua al GF Vip Party con Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge. Patrizia Rossetti commenta Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese Patrizia ha spiegato ai due conduttori che non sa se ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 28 febbraio 2023) QuandoSpinalbese è stato eliminato dal Grande Fratello Vip 7 lo scorso giovedì, il pubblico ha assistito ad un lungo bacio tra lui eLamborghini. Una grande gioia per i fan della ship deiche attendevano questo risvolto ormai da mesi. Durante la puntata di ieri, lunedì 27 febbraio 2023, la cantante non era presente perché è influenzata maha spiegato di non averla più rivista dopo quel bacio. A questo ritorno di fiamma dobbiamo crederci o no?ha deciso di dire la sua al GF Vip Party con Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge.commentaLamborghini eSpinalbeseha spiegato ai due conduttori che non sa se ...

