I genitori hanno diritto alla copia dei certificati di abilitazione dei docenti. Sentenza TAR Toscana (Di martedì 28 febbraio 2023) Il Tar della Toscana, con la Sentenza 166 del 16 febbraio, ha deciso su un caso in cui i genitori di un bambino della scuola primaria hanno presentato un ricorso al giudice amministrativo contro il rifiuto del dirigente scolastico della scuola di fornire copie dei certificati di abilitazione all'insegnamento della lingua inglese delle insegnanti che avevano insegnato alla figlia dei ricorrenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 febbraio 2023) Il Tar della, con la166 del 16 febbraio, ha deciso su un caso in cui idi un bambino della scuola primariapresentato un ricorso al giudice amministrativo contro il rifiuto del dirigente scolastico della scuola di fornire copie deidiall'insegnamento della lingua inglese delle insegnanti che avevano insegnatofiglia dei ricorrenti. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Immagino come devono sentirsi stamane i ragazzi e le ragazze omosessuali dopo aver sentito dalla seconda carica del… - rtl1025 : ??? @mengonimarco: 'Ho chiamato due volte i miei genitori dopo la vittoria di #Sanremo2023 ma non mi hanno risposto… - orizzontescuola : I genitori hanno diritto alla copia dei certificati di abilitazione dei docenti. Sentenza TAR Toscana - ArrisoPabulo : RT @osamundR: ??QUALCOSA DI SIMPATICO Dancing Dads?? Chi l'ha detto che anche i figli non possano insegnare qualcosa ai genitori? Questi pa… - leobet16 : @ventitrer Ma i tuoi genitori hanno anche figli intelligenti? -