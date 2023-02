I genitori hanno diritto alla copia dei certificati di abilitazione dei docenti. Sentenza TAR Toscana [scarica PDF] (Di martedì 28 febbraio 2023) Il Tar della Toscana, con la Sentenza 166 del 16 febbraio, ha deciso su un caso in cui i genitori di un bambino della scuola primaria hanno presentato un ricorso al giudice amministrativo contro il rifiuto del dirigente scolastico della scuola di fornire copie dei certificati di abilitazione all'insegnamento della lingua inglese delle insegnanti che avevano insegnato alla figlia dei ricorrenti. L'articolo I genitori hanno diritto alla copia dei certificati di abilitazione dei docenti. Sentenza TAR Toscana scarica PDF . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 febbraio 2023) Il Tar della, con la166 del 16 febbraio, ha deciso su un caso in cui idi un bambino della scuola primariapresentato un ricorso al giudice amministrativo contro il rifiuto del dirigente scolastico della scuola di fornire copie deidiall'insegnamento della lingua inglese delle insegnanti che avevano insegnatofiglia dei ricorrenti. L'articolo IdeidideiTARPDF .

