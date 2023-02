I figli nascono coi capelli rossi ma i genitori sono castani, poi la scoperta (Di martedì 28 febbraio 2023) I figli nascono coi capelli rossi ma i genitori sono castani: poi la scoperta shock – Una storia curiosa arriva dall’estero, nello specifico dal Regno Unito. Una vicenda che ha catturato l’attenzione di migliaia di utenti sui social. Il caso è semplice: si parla di genitori con i capelli castani che però hanno i figli con la chioma rossa. Come è possibile? A raccontare la particolarità di questa famiglia la madre dei ragazzi, Jessica Enslow. Ecco cosa c’è dietro… Leggi anche l’articolo —> Si soffia il naso e muore in ospedale: l’atleta aveva solo 18 anni genitori con i capelli castani e figli con ... Leggi su tvzap (Di martedì 28 febbraio 2023) Icoima i: poi lashock – Una storia curiosa arriva dall’estero, nello specifico dal Regno Unito. Una vicenda che ha catturato l’attenzione di migliaia di utenti sui social. Il caso è semplice: si parla dicon iche però hanno icon la chioma rossa. Come è possibile? A raccontare la particolarità di questa famiglia la madre dei ragazzi, Jessica Enslow. Ecco cosa c’è dietro… Leggi anche l’articolo —> Si soffia il naso e muore in ospedale: l’atleta aveva solo 18 annicon icon ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fulllvia : - Vocazione alle partenze (nascono cosi con la vocazione già pronta) - Non devono partire (che si arrangino altrove… - Diveeer1 : @Defcon1979 Nascono i figli e si vendono le moto… - fgavazzoni : @Cocci1309 Questo non cambia di una virgola il fatto che l’Italia necessiti di lavoratori ora (oddio, servivano die… - burninginredxx : dopo, anche davanti alla morte del cane, ci sono cose più importanti, è penso che piu che a un mio presunto fallime… - andredoria99 : @Elisa96929467 Quando uno non ha un cazz0 da fare nella vita, se non usare i figli per monetizzare sui social, allo… -