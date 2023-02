I droni UJ-22 ucraini | equipaggiati con bombe | possono colpire fino a 800 km di distanza

(Di martedì 28 febbraio 2023) Ricognizione e sorveglianza, ma non solo. IUJ-22 protagonisti delle incursioni di oggi in Russia - di quello precipitato a Kolomna, 100 chilometri da Mosca, vicino alla stazione di...

Nella notte tra il 27 e il 28 febbraio e nella giornata odierna le forze russe hanno annunciato di aver respinto incursioni di una piccola flotta di. I velivoli senza pilota sono stati lanciati contro obiettivi a Krasnodar, dove ha preso fuoco una raffineria del colosso russo Rosneft e in Adighezia. Il ministero della Difesa [...] ...In realtà, Mosca teme un'accresciuta assertività euroatlantica sulle proprie frontiere occidentali, sia essa diretta (velivoli Nato) o indiretta (). La notte del 27 - 28 febbraio ha ...La notizia segue quanto riportato in una nota dal ministero della Difesa russo, secondo cui nella notte sono stati abbattuti nel sud dueche cercavano di attaccare infrastrutture civili ...

Secondo quanto rivelato alla stampa bielorussa dal leader dell'organizzazione ribelle, Aleksander Azarov, i partecipanti della missione "vittoria" hanno colpito il velivolo militare russo con alcuni ...Serie di attacchi con droni in Russia: uno si è schiantato nella regione di Mosca, non lontano dalla capitale. Nella notte neutralizzati due droni nella zona di Krasnodar, dove è scoppiato un incendio ...