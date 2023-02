I dannati del mare e il mondo in frantumi dei sopravvissuti (Di martedì 28 febbraio 2023) Chi ha perso moglie e tre figli, chi aspettava la compagna: «Mi ha scritto: vedo l’Italia». Due ragazzini si ritrovano orfani a 12 anni Leggi su lastampa (Di martedì 28 febbraio 2023) Chi ha perso moglie e tre figli, chi aspettava la compagna: «Mi ha scritto: vedo l’Italia». Due ragazzini si ritrovano orfani a 12 anni

