I crimini ambientali dell'esercito russo in Ucraina investiranno l'Europa intera (Di martedì 28 febbraio 2023) Aria e acqua sempre più inquinate a causa dei danni alle strutture industriali. Foreste andate in fumo per sempre. Parchi nazionali e riserve naturali sotto occupazione. Terreni agricoli impossibili da coltivare per via delle mine e di tutti i metalli pesanti contenuti nelle granate e nei missili. La minaccia dell'incidente nucleare per i bombardamenti attorno alla centrale di Zaporizhzhia. L'invasione russa dell'Ucraina – che, secondo i dati della Convenzione per la diversità biologica, ospita il trentacinque per cento della biodiversità del continente europeo – sta causando danni ambientali dalla portata ancora difficile da definire, ma che avranno senza dubbio delle conseguenze dirette sulla vita dei cittadini. A partire dalla sicurezza alimentare. «L'impatto durerà decenni e avrà effetti a lungo termine sui mezzi di sussistenza e sulla salute ...

