I CPIA e i principali elementi di innovazione | registro elettronico | piattaforma Agorà | l’erogazione FAD

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 28 febbraio 2023) Nel pieno dell’emergenza dovuta alla necessità di contrastare e contenere la diffusione del COVID-19 l’attivazione della didattica a distanza è divenuta in alcuni periodi obbligatoria mediante il susseguirsi di parecchi DPCM che in alcuni casi hanno sospeso le attività didattiche in tutte le scuole d’Italia per periodi di tempo anche molto lunghi. Questa modalità didattica ha avuto lo scopo di integrare il lavoro fatto in aula permettendo contestualmente di non interrompere la formazione dei corsisti nonostante la situazione di necessità a seguito della diffusione del Coronavirus. Anche, dunque, ilper far fronte alla situazione ha attuato, in quel periodo storico particolare, la modalità di didattica a distanza, sia sincrona che asincrona, utilizzando ilintegrato con la già consolidata ...