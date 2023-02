I complimenti alla Meloni? Fatali per Bonaccini, ecco perché ha perso (Di martedì 28 febbraio 2023) Il momento decisivo delle primarie del Pd è stato quando Stefano Bonaccini ha detto che la Meloni è capace e non è fascista. Elly Schlein si è avventata sull'improvvida dichiarazione del suo rivale affermando che la premier non fa che colpire donne, poveri e pensionati. Quella è stata la chiave di volta della sfida. Il presidente dell'Emilia Romagna era saldamente in testa, ma con quella frase si è giocato la segreteria e la sua vice ha messo la freccia per superarlo. Bonaccini ha peccato di onestà intellettuale, un grande difetto per un politico, soprattutto se si vuol candidare a guidare la sinistra più ideologica, sloganista e retriva dell'Occidente. L'aspirante segretario ha perso giustamente, anche se probabilmente era la sola speranza che aveva il Pd di diventare un partito normale, perché ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Il momento decisivo delle primarie del Pd è stato quando Stefanoha detto che laè capace e non è fascista. Elly Schlein si è avventata sull'improvvida dichiarazione del suo rivale affermando che la premier non fa che colpire donne, poveri e pensionati. Quella è stata la chiave di volta della sfida. Il presidente dell'Emilia Romagna era saldamente in testa, ma con quella frase si è giocato la segreteria e la sua vice ha messo la freccia per superarlo.ha peccato di onestà intellettuale, un grande difetto per un politico, soprattutto se si vuol candidare a guidare la sinistra più ideologica, sloganista e retriva dell'Occidente. L'aspirante segretario hagiustamente, anche se probabilmente era la sola speranza che aveva il Pd di diventare un partito normale,ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rubio_chef : Complimenti @ellyesse per il tuo sionismo, per silenzi assordanti sulla pulizia etnica in corso da 75 anni in terra… - ultimora_pol : Giorgia #Meloni: 'Congratulazioni a #Schlein e complimenti al #PD per la mobilitazione dei suoi elettori nel congre… - enpaonlus : Nel Pisano un parroco dichiara guerra ai gatti e scrive al sindaco: 'Sono troppi intorno alla chiesa'. Insorgono gl… - BccPnMonsile : ?? PREMIO #MUSICAINSIEME 2023 I nostri complimenti al sassofonista Elia Sorchiotti, meritevole di ricevere i 2.000€… - annamar_65 : RT @MimmoAltomare: Prima Nordio poi Valditara ora Piantedosi .Sono inadeguati in toto. Ad ogni evento il ministro di turno sbarella paurosa… -