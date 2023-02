I big dell’alimentare distribuiscono 53 miliardi di dividendi in due anni | chi specula sulla crisi?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 febbraio 2023) Extraprofitti e aziende agroalimentari: un accostamento inconsueto nella cronaca quotidiana che meriterebbe più attenzione. Soprattutto in uno scenario globale in cui, a duedall’inizio della pandemia di Covid-19 e a un anno dall’invasione russa dell’Ucraina, le persone povere, a tutte le latitudini, sono sempre più povere e l’insicurezza alimentare cresce, così come i prezzi dei generi alimentari essenziali. E sì, perché in quanto a dinamichetive il settore food non ha nulla da invidiare ad altri più noti, come l’industria energetica o farmaceutica. Con il rischio di affamare il pianeta, anziché nutrirlo in maniera sana ed equa. Una nuova inchiesta di Greenpeace svela infatti che tra 2021 e 2022 le più grandi 20 multinazionali dell’agroalimentare – leader nei settori dei cereali, dei fertilizzanti, della carne e lattiero-caseario – hanno ...