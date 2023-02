Huawei vedrà Dynamic Island? Nova 11 potrebbe rappresentare la svolta decisiva

Leggi su computermagazine

(Di martedì 28 febbraio 2023) La nuova versione di, il cellulare diunaper la compagnia. Cosa avrà di differente dal solito? I maggiori produttori di smartphone sono sempre gli stessi, lo sappiamo, ma è innegabile che siano i migliori e soprattutto i più convenienti. Il rapporto qualità/prezzo dei loro dispositivi elettronici è fantastico, tant’è che a volte scegliere quale sia il migliorerivelarsi essere più complicato del previsto. Per fortuna, una società in particolare pare che si stia distinguendo dalle altre per alcune inzioni. Non ci dispiacerà affatto averlo – Computermagazine.itÈla protagonista di oggi, che sembra stia lavorando ad una variante della...