(Di martedì 28 febbraio 2023) Durante la fiera di Barcellona saranno presentati i devicepremiati dal(GLOMO), il riconoscimento più prestigioso nel settoreL’associazioneSystem forCommunications ha comunicato la lista per i GLOMOdel MWCin cuiWATCH GT 3 Pro eWATCH D sono inseriti, rispettivamente, per il premio “Best Connected Consumer Device” e “BestInnovation for the Connected Health and Wellbeing”. IlWorld Congress, l’evento annuale più importante per il settorea livelloe, rappresenta una vetrina mondiale dove i brand hanno ...

HUAWEI in shortlist per i Global Mobile Awards al MWC 2023 tuttoteK

Al MWC Huawei ha presentato numerose novità per quanto riguarda l'infrastruttura: switch, router (anche per uffici branch), access point Wi-Fi 7. Le nuove soluzioni di storage per le PMI, che offrono ...The Mobile World Congress 2023 (MWC 2023) will be held in Barcelona, Spain from 27th February to 2nd March 2023.