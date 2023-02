Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoAndroid : HONOR svela al mondo la prima batteria al silicio-carbone -

Magic5 Pro è il nuovo top di gamma da battere eMagic Vs è il primo pieghevole dell'azienda. Sono queste le due importantissime novità che l'azienda cineseal Mobile World Congress 2023 di Barcellona. ''Tech to Inspire'' è il motto che ...Oraloa livello internazionale . L'azienda ha scelto il noto Zack di JerryRigEverything per esaltare il suo nuovo pieghevole. Nel video condiviso da Zack, che trovate a fine articolo, ...Sul modulo della fotocamera c'è scritto 100X, il che significa che lo smartphone top di gammasupporterà uno zoom 100x. Ricordiamo inoltre che in precedenza, il CEO di, Zhao Ming aveva ...

Arrivano a Barcellona direttamente al MWC 2023 e sono pronti a catturare l'attenzione di ogni tipo di utente. Da una parte il vero top di gamma della serie Magic ossia HONOR Magic5 Pro con un comparto ...Dal 27 febbraio al 2 marzo, la città spagnola ospita la più importante fiera mondiale della telefonia: ecco che cosa vedremo, fra pieghevoli, ...