Honda | Alberto Puig a carte scoperte | “Siamo indietro | ma vogliamo vincere”

Marc Marquez non è contento della sua moto. E il team non può controbattere alle affermazioni dello spagnolo perché, in effetti, i parametri emersi vedono la Repsol dietro alle principali rivali del Motomondiale 2023. Honda deve migliorare e Alberto Puig, team manager della squadra, non si è di certo nascosto durante la presentazione della squadra. Honda, Alberto Puig è realista: "Dobbiamo migliorare, ma abbiamo già compiuto progressi" (Photo Credit: motogp.com)"Credo che per Honda l'obiettivo sia quello di avere due piloti che possano vincere le gare – ha detto Alberto Puig, team manager del team giapponese – . È vero che negli ultimi anni l'unico che ci è riuscito è stato Marc e ci è riuscito negli ultimi due ...

