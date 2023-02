Holm è l’erede low cost | così l’Inter brucia Mourinho e la Juve

(Di martedì 28 febbraio 2023) Emilpotrebbe finire alal posto di un importante calciatore nerazzurro: affare low, Marotta può batterentus e Roma Si avverte non poca frustrazione in casa Inter e… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

... il calciatore scelto per fare cassa a giugno; i bianconeri per'... i bianconeri perdi Cuadrado, in scadenza di contratto. ... Parliamo di Emil, classe 2000 svedese messosi in luce quest'...Juventus, senza Coppe può scattare'allarme sul mercato . Leeds in pressing su McKennie, la Juventus apre alla cessione . Emil, la freccia svedese che ha stregato la Juventus per il dopo ...Calciomercato Juventus, Allegri fa il veggente e prevede il futuro.di Cuadrado è già stato scelto dal tecnico bianconero Allegri fa il veggente, e prevede il futuro o almeno spera di farlo. Il tecnico, molto spesso, soprattutto quando si è messo a fare ...