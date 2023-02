“Ho visto tutto!”. GF Vip 7, Orietta Berti: accuse choc a Antonella Fiordelisi (Di martedì 28 febbraio 2023) GF Vip 7, Orietta Berti demolisce Antonella Fiordelisi: nella puntata che ha portato all’eliminazione di Nicole Murgia l’opinionista è stata grande protagonista. Una puntata che si è aperta sotto il segno di Maurizio Costanzo e nel ricordo del grande giornalista scomparso venerdì. “Oggi non si può iniziare se non così. Abbiamo dato il nostro saluto a Maurizio. Quello che mi ha colpito questo pomeriggio è vedere l’immenso tributo di amore che la gente gli ha dedicato. Un’ondata di affetto, bene vero. Non c’era una persona, in piazza del Popolo, che non aveva scritto negli occhi un senso di tristezza e di gratitudine”. “Oggi non si può iniziare se non così. Abbiamo dato il nostro saluto a Maurizio. Quello che mi ha colpito questo pomeriggio è vedere l’immenso tributo di amore che la gente gli ha dedicato. Un’ondata di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 febbraio 2023) GF Vip 7,demolisce: nella puntata che ha portato all’eliminazione di Nicole Murgia l’opinionista è stata grande protagonista. Una puntata che si è aperta sotto il segno di Maurizio Costanzo e nel ricordo del grande giornalista scomparso venerdì. “Oggi non si può iniziare se non così. Abbiamo dato il nostro saluto a Maurizio. Quello che mi ha colpito questo pomeriggio è vedere l’immenso tributo di amore che la gente gli ha dedicato. Un’ondata di affetto, bene vero. Non c’era una persona, in piazza del Popolo, che non aveva scritto negli occhi un senso di tristezza e di gratitudine”. “Oggi non si può iniziare se non così. Abbiamo dato il nostro saluto a Maurizio. Quello che mi ha colpito questo pomeriggio è vedere l’immenso tributo di amore che la gente gli ha dedicato. Un’ondata di ...

