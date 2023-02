Highlights e gol Cremonese-Roma 2-1 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di martedì 28 febbraio 2023) Ilcon glie i gol di2-1, match valido per la ventiquattresima giornata di. Allo Zini primo tempo molto equilibrato e i grigiorossi passano in vantaggio grazie al gol di Tsadjout. Nella ripresa succede di tutto: Mourinho viene espulso al pronti-via, al 71? arriva il pareggio firmato da Spinazzola, i giallorossi premono ma sono i padroni di casa a trovare il nuovo vantaggio nel finale con Ciofani che trasforma un rigore concesso per il fallo di Rui Patricio su Okereke che lo aveva scartato. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ClaMarchisio8 : Non sono riuscito a vedere il primo tempo. Grazie agli #highlights mi sono visto il gol di #DiMaria … Che bellezza ?? #NantesJuventus - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #OMPSG 0-3, assist di #Messi e gran gol di @KMbappe | #VIDEO - @PSG_inside #PSG #Mbappe - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Zaniolo, ecco il primo gol con la maglia del @GalatasaraySK | #VIDEO - #GalatasaraySK #Galatasaray - PianetaMilan : #OMPSG 0-3, assist di #Messi e gran gol di @KMbappe | #VIDEO - @PSG_inside #PSG #Mbappe - Campanelli11 : @Juveatrestelle @LCeo99 Vi prego basta con queste stronzate che ci rendono ridicoli davanti agli occhi del mondo, g… -

Lo Sporting ha pareggiato 1 - 1 in casa e vinto 3 - 2 in trasferta, rimontando duealla sesta ...semifinale 2020: Salisburgo - Real Madrid 1 - 2Le pagelle edi Bologna - Inter, gara valida per la ventiquattresima giornata di Serie A 2022/2023: ... Assist: Schoutenvittoria: Orsolinida fuori: -dalla panchina: - Rigore ...Mbappé e Paris contro il passato: Paris - Bayern 0 - 1 Ildi testa di Kingsley Coman ha portato in leggero vantaggio i vincitori del 2019/2020, ma all'andata dei quarti di finale 2020/...

Verona-Fiorentina 0-3, gol e highlights: decidono Barak, Cabral e un eurogol di Biraghi Sky Sport

Allo Zini la Cremonese trova la prima vittoria del suo campionato, mentre i giallorossi falliscono l’aggancio al secondo posto. La Roma va sotto dopo 17’, con Tsadjout che trova un gran gol al volo, i ...Hellas Verona - Fiorentina 0-3 highlights e gol: titoli di coda al Bentegodi, dove la Fiorentina ha battuto l'Hellas Verona per 0-3 ...