Highlights e gol Bristol City-Manchester City 0-3: FA Cup 2022/2023 (VIDEO) (Di martedì 28 febbraio 2023) Gli Highlights e le azioni salienti di Bristol City-Manchester City 0-3, match degli ottavi di finale di FA Cup. Tutto facile per la squadra di Guardiola, che archivia la pratica grazie alla doppietta di Foden e alla rete nel finale di De Bruyne. La categoria di differenza si è fatta sentire eccome e, dopo aver estromesso Chelsea e Arsenal, i citizens hanno sconfitto anche il Bristol City per qualificarsi ai quarti di finale. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 febbraio 2023) Glie le azioni salienti di0-3, match degli ottavi di finale di FA Cup. Tutto facile per la squadra di Guardiola, che archivia la pratica grazie alla doppietta di Foden e alla rete nel finale di De Bruyne. La categoria di differenza si è fatta sentire eccome e, dopo aver estromesso Chelsea e Arsenal, i citizens hanno sconfitto anche ilper qualificarsi ai quarti di finale. SportFace.

