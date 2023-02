Harvey Weinstein, l'ex assistente: "Mi disse: fai sesso con me per 5 minuti e avrai una carriera" (Di martedì 28 febbraio 2023) Rowena Chiu, l'ex assistente di Harvey Weinstein, ha rivelato che un mese dopo averla assunta il famigerato produttore hollywoodiano tentò di violentarla in una stanza d'albergo. A Rowena Chiu fu offerto un lavoro come assistente personale di Harvey Weinstein nel 1998 e la donna pensò subito che il suo sogno di entrare a far parte dell'industria cinematografica si stesse per realizzare: meno di un mese dopo si ritrovò a lottare fisicamente contro il molestatore sessuale seriale in una stanza d'albergo a Venezia. Secondo quanto rivelato dal The Hollywood Reporter, la Chiu ha raccontato che la precedente assistente di Weinstein, Zelda Perkins, l'aveva avvertita di non sedersi mai sullo stesso divano con Harvey a causa delle sue "mani ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 febbraio 2023) Rowena Chiu, l'exdi, ha rivelato che un mese dopo averla assunta il famigerato produttore hollywoodiano tentò di violentarla in una stanza d'albergo. A Rowena Chiu fu offerto un lavoro comepersonale dinel 1998 e la donna pensò subito che il suo sogno di entrare a far parte dell'industria cinematografica si stesse per realizzare: meno di un mese dopo si ritrovò a lottare fisicamente contro il molestatore sessuale seriale in una stanza d'albergo a Venezia. Secondo quanto rivelato dal The Hollywood Reporter, la Chiu ha raccontato che la precedentedi, Zelda Perkins, l'aveva avvertita di non sedersi mai sullo stesso divano cona causa delle sue "mani ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sentieriselvagg : Il produttore è stato condannato dalla Corte di Los Angeles ad altri 16 anni di reclusione, per molteplici e ripetu… - JackTerron : l'ue che parla di trasparenza e diritti umani è come se Harvey Weinstein si mettesse a dare lezioni sul rispetto per le donne - Seghinho3 : RT @Natrzo98: @Seghinho3 Hai un potere incredibile, sei tipo l'Harvey Weinstein dei piedi di Twitter - xenonian1 : RT @Dandrea8D: Big Mike sta ringraziando un pedofilo stupratore seriale esattamente come le persone che vedi nel video. Harvey Weinstein è… - rasputin_LG2 : RT @Dandrea8D: Big Mike sta ringraziando un pedofilo stupratore seriale esattamente come le persone che vedi nel video. Harvey Weinstein è… -